Випуск новин за 19:00: Оскарження указу Трампа. Ситуація на фронті

У випуску новин за 16 лютого станом на 19:00 – в США вирішили оскаржити в суді оголошення надзвичайного стану в країні. Дві правозахисні організації вимагають розглянути законність рішення Дональда Трампа. На Донбасі біля Мар'їнки загинув один український військовий, ще двох поранили. Ворог підбив вантажівку українців керованою ракетою, коли та їхала на позиції.

Також у випуску: Українські альпіністи готуються підкорити п'яту за висотою вершина світу – гору Макалу, яку називають навіть складнішою, ніж Джомолунгма. Сполучені Штати Америки виділять у 2019 році на допомогу українській армії чверть мільярда доларів. Шахраї у Харкові видавали себе за митних брокерів й обдурили понад сотню містян. Петро Порошенко виступить на Мюнхенській безпековій конференції, де представить докази російського втручання в українські вибори