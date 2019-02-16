20:34
16 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Оскарження указу Трампа. Ситуація на фронті

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 лютого станом на 19:00 – в США вирішили оскаржити в суді оголошення надзвичайного стану в країні. Дві правозахисні організації вимагають розглянути законність рішення Дональда Трампа. На Донбасі біля Мар'їнки загинув один український військовий, ще двох поранили. Ворог підбив вантажівку українців керованою ракетою, коли та їхала на позиції.

      Також у випуску: 

      Українські альпіністи готуються підкорити п'яту за висотою вершина світу – гору Макалу, яку називають навіть складнішою, ніж Джомолунгма.

      Сполучені Штати Америки виділять у 2019 році на допомогу українській армії чверть мільярда доларів.

      Шахраї у Харкові видавали себе за митних брокерів й обдурили понад сотню містян.

      Петро Порошенко виступить на Мюнхенській безпековій конференції, де представить докази російського втручання в українські вибори

      blog_ava
      Путін висловив своє невдоволення щодо виборів в Україні
      сьогодні
      4229
      Теги: Новини США Випуск новин Дональд Трамп Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Беларусь и демократия – разные полюса
      сьогодні , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 317
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сьогодні , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 903
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сьогодні , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 691
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сьогодні , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 856
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сьогодні , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 1162
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук