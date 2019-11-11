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      Выпуск новостей за 19:00: Опрос на территории ОРДЛО. Отмена неприкосновенности

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 19:00 – неутешительный опрос среди жителей ОРДЛО: Украину там считают виновницей войне, а про Россию и Путина мечтают жители оккупированной части Донбасса. Депутаты так и не изменили процедуру привлечения к ответственности самих себя. По Конституции они убрали норму об обязательности согласия Рады на задержание и арест, но это осталось в законах.

      Также в выпуске:

      "Слуги народа" заявили, что либертарианство не нашло отклика в душах их сопартийцев, следовательно, их партийная идеология будет теперь дрейфовать в сторону социализма.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Война на Донбассе Снятие неприкосновенности Выпуск новостей
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