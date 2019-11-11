Випуск новин за 19:00: Опитування на території ОРДЛО. Скасування недоторканності

У випуску новин за 11 листопада станом на 19:00 – невтішні опитування серед мешканців ОРДЛО: Україну там вважають винуватицею війні, а про Росію та Путіна мріють мешканці окупованої частини Донбасу. Депутати поки так і не змінили процедуру притягнення до відповідальності самих себе. Із Конституції вони забрали норму про обов'язковість згоди Ради на затримання й арешт, але це залишилось у законах.

Також у випуску: "Слуги народу" заявили, що лібертаріанство не знайшло відгуку у душах їхніх однопартійців, відтак їхня партійна ідеологія буде тепер дрейфувати у бік соціалізму.