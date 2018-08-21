Выпуск новостей за 19:00: Осовремененное украинское оружие. Отмазка драгером
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 19:00 – осовремененное оружие Т-84, что называется Ятаган, делали на заказ Турции, а теперь такие будет делать и Украина, ведь оно имеет пушку в 120 миллиметров, все как в странах НАТО. Максимца и Матиоса задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, однако суды не признали показатели алкотестера "Драгер 6820" допустимым доказательством.
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Источник: 24 канал
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