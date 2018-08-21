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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 19:00: Осовремененное украинское оружие. Отмазка драгером

Выпуск новостей 53 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 19:00 – осовремененное оружие Т-84, что называется Ятаган, делали на заказ Турции, а теперь такие будет делать и Украина, ведь оно имеет пушку в 120 миллиметров, все как в странах НАТО. Максимца и Матиоса задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, однако суды не признали показатели алкотестера "Драгер 6820" допустимым доказательством.

Также в выпуске:

Весь мир просит освободить Олега Сенцова.

Годовщина оккупации Чехословакии: в Чехию на мероприятия президент не пришел, а премьера освистали.

В Киеве парень на BMW на большой скорости въехал в три припаркованных автомобиля.

Теги: Новости Украины Полиция Выпуск новостей Судьи Авто Оружие НАТО Расследования
Источник: 24 канал
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