Випуск новин за 19:00: Осучаснена українська зброя. Відмазка драгером

У випуску новин за 21 серпня станом на 19:00 – осучаснена зброя Т-84, що зветься Ятаган, повна назва Т-84-120. Робили його на замовлення Туреччини, а тепер такі виготовлятиме Україна, адже він має гармату у 120 міліметрів, усе як в країнах НАТО . Максимця і Матіоса затримували за водіння в нетверезовому стані, однак суди не визнали показники алкотестера "Драгер 6820" допустимим доказом.

Також у випуску: Весь світ просить звільнити Олега Сенцова. Річниця окупації Чехословаччини: у Чехії на заходи президент не прийшов, а прем'єра освистали. У Києві молодик на BMW на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі.