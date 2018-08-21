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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 19:00: Осучаснена українська зброя. Відмазка драгером

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У випуску новин за 21 серпня станом на 19:00 – осучаснена зброя Т-84, що зветься Ятаган, повна назва Т-84-120. Робили його на замовлення Туреччини, а тепер такі виготовлятиме Україна, адже він має гармату у 120 міліметрів, усе як в країнах НАТО . Максимця і Матіоса затримували за водіння в нетверезовому стані, однак суди не визнали показники алкотестера "Драгер 6820" допустимим доказом.

Також у випуску:

Весь світ просить звільнити Олега Сенцова.

Річниця окупації Чехословаччини: у Чехії на заходи президент не прийшов, а прем'єра освистали.

У Києві молодик на BMW на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі. 

Теги: Новини України Судді Авто Випуск новин Зброя НАТО Поліція Розслідування
Джерело: 24 канал
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