Выпуск новостей за 19:00: Освобожденные украинцы в больнице. РФ поставила Украине требование

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 19:00 – украинских моряков и их родных повезли в военный госпиталь. Там их обследуют и окажут необходимую медицинскую помощь. В Кремле озвучили свои дальнейшие планы по переговорам между Украиной и Россией. Они требуют снять блокаду и выплатить пенсии.

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Вышинский собирается вернуться в Украину и доказывать свою невиновность. Об этом он заявил пропагандистам канала "Россия 24" в Москве.

Тысячи людей собрались под Одесской ОГА. Они поддерживают уволенного с должности руководителя Художественного музея Александра Ройтбурда.

Нидерланды все-таки смогли допросить Владимира Цемаха. Об этом сообщили в МИД страны. Начальника противовоздушной обороны боевиков, который причастен к сбитию малазийского боинга в 2014 году, нидерландские следователи допросили за несколько дней до обмена.