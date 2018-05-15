Выпуск новостей за 19:00: Открытие Керченского моста. Ограбление ювелирки в Херсоне

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 19:00 – Путин открыл Керченский мост на украинской территории, тем временем в ЕС жестко осудили этот шаг. Ограбление ювелирного магазина в Херсоне сопровождалось стрельбой в полицейских и сожженной машиной.

Также в выпуске: СБУ задержали руководителя "РИА Новости Украина". Благодаря "Роттердам+" олигархи обогащаются на 15 миллиардов гривен в год. ГПУ просит дать согласие на привлечение к ответственности депутата Дунаева.