Выпуск новостей за 19:00: Открытие Керченского моста. Ограбление ювелирки в Херсоне
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 19:00 – Путин открыл Керченский мост на украинской территории, тем временем в ЕС жестко осудили этот шаг. Ограбление ювелирного магазина в Херсоне сопровождалось стрельбой в полицейских и сожженной машиной.
Также в выпуске:
СБУ задержали руководителя "РИА Новости Украина".
Благодаря "Роттердам+" олигархи обогащаются на 15 миллиардов гривен в год.
ГПУ просит дать согласие на привлечение к ответственности депутата Дунаева.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии