Випуск новин за 19:00: Відкриття Керченського мосту. Пограбування ювелірки в Херсоні
У випуску новин за 15 травня станом на 19:00 – Путін відкрив Керченський міст на українській території, тим часом в ЄС жорстко засудили цей крок. Пограбування ювелірної крамниці в Херсоні супроводжувалося стріляниною в поліцейських та спаленою автівкою.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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