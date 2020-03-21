Выпуск новостей за 19:00: Отмена льготного проезда. Украинские маски в Испании
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 19:00 – в Виннице местные власти приняли решение отменить бесплатный проезд для льготных категорий на время карантина. Медицинские маски украинской фирмы "Бук" заметили в Испании.
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