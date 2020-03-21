Выпуск новостей за 19:00: Отмена льготного проезда. Украинские маски в Испании

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 19:00 – в Виннице местные власти приняли решение отменить бесплатный проезд для льготных категорий на время карантина. Медицинские маски украинской фирмы "Бук" заметили в Испании.

Также в выпуске: Украинцы из Ливана готовятся к возвращению домой. На Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации. Украинцы требуют отозвать подписи представителя Украины под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы.