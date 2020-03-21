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      Выпуск новостей за 19:00: Отмена льготного проезда. Украинские маски в Испании

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 19:00 – в Виннице местные власти приняли решение отменить бесплатный проезд для льготных категорий на время карантина. Медицинские маски украинской фирмы "Бук" заметили в Испании.

      Также в выпуске:

      Украинцы из Ливана готовятся к возвращению домой.

      На Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации.

      Украинцы требуют отозвать подписи представителя Украины под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы.

      Завтра состоится заседание СНБО насчет чрезвычайного положения
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      Теги: Отмена льгот Транспорт Винница Выпуск новостей
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