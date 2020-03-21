Випуск новин за 19:00: Скасування пільгового проїзду. Українські маски в Іспанії

У випуску новин за 21 березня станом на 19:00 – у Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати безоплатний проїзд для пільгових категорій на час карантину. Медичні маски української фірми "Бук" помітили в Іспанії.

Також у випуску: Українці з Лівану готуються до повернення додому. На Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації. Українці вимагають відкликати підписи представника України під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи.