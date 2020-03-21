Випуск новин за 19:00: Скасування пільгового проїзду. Українські маски в Іспанії
У випуску новин за 21 березня станом на 19:00 – у Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати безоплатний проїзд для пільгових категорій на час карантину. Медичні маски української фірми "Бук" помітили в Іспанії.
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