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      Випуск новин за 19:00: Скасування пільгового проїзду. Українські маски в Іспанії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 березня станом на 19:00 – у Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати безоплатний проїзд для пільгових категорій на час карантину. Медичні маски української фірми "Бук" помітили в Іспанії.

      Також у випуску:

      Українці з Лівану готуються до повернення додому.

      На Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.

      Українці вимагають відкликати підписи представника України під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи.

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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      Теги: Скасування пільг Транспорт Вінниця Випуск новин
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