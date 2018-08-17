Выпуск новостей за 19:00: Отмена поездов в РФ. "Бойцовский клуб" депутатов

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 19:00 – На пятом году войны в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией, мол, это ответ Украины на действия агрессора. Народные депутаты Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались перед телекамерами, избранники устроили драку в прямом эфире.

Также в выпуске: В Одесской области успешно испытали крылатую ракету "Нептун" украинского производства. В Киеве появился общественный прокат велосипедов. "Волонтера" Путина Одновол приговорили к условному сроку.