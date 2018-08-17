Випуск новин за 19:00: Скасування потягів з РФ. "Бійцівський клуб" депутатів

У випуску новин за 17 серпня станом на 19:00 – На п'ятому році війни у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією, мовляв, це відповідь України на дії агресора. Народні депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися перед телекамерами, обранці влаштували бійку у прямому ефірі.

Також у випуску: На Одещині успішно випробували крилату ракету "Нептун" українського виробництва. У Києві з'явився громадський прокат велосипедів. "Волонтерку" Путіна Одновол засудили до умовного терміну.