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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Випуск новин за 19:00: Скасування потягів з РФ. "Бійцівський клуб" депутатів

Випуск новин 52 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 серпня станом на 19:00 – На п'ятому році війни у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією, мовляв, це відповідь України на дії агресора. Народні депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися перед телекамерами, обранці влаштували бійку у прямому ефірі.

Також у випуску: 

На Одещині успішно випробували крилату ракету "Нептун" українського виробництва.

У Києві з'явився громадський прокат велосипедів.

"Волонтерку" Путіна Одновол засудили до умовного терміну.

 

Теги: Новини України Ігор Мосійчук Випуск новин Скасування сполучення з Росією Укрзалізниця Міністерство інфраструктури Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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