Випуск новин за 19:00: Скасування потягів з РФ. "Бійцівський клуб" депутатів
У випуску новин за 17 серпня станом на 19:00 – На п'ятому році війни у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією, мовляв, це відповідь України на дії агресора. Народні депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися перед телекамерами, обранці влаштували бійку у прямому ефірі.
Також у випуску:
На Одещині успішно випробували крилату ракету "Нептун" українського виробництва.
У Києві з'явився громадський прокат велосипедів.
"Волонтерку" Путіна Одновол засудили до умовного терміну.
Джерело: 24 канал
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