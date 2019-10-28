Выпуск новостей за 19:00: Отряд полиции в Золотом. Новое депутатское объединение

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 19:00 – визит Зеленского в Золотое имеет неожиданное продолжение. Активисты, которые там находятся, сдали все легальное оружие, а лагерь сопротивления разведению войск посетил отряд полиции. 13 нардепов во главе с депутатом "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко создали одноименное с российским регионом депутатское объединение – "Кубань.

Также в выпуске: Скандал разгорелся в Киевский академии искусств, где с первого класса дети учатся на творческих специальностях.