Выпуск новостей за 19:00: Отряд полиции в Золотом. Новое депутатское объединение
В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 19:00 – визит Зеленского в Золотое имеет неожиданное продолжение. Активисты, которые там находятся, сдали все легальное оружие, а лагерь сопротивления разведению войск посетил отряд полиции. 13 нардепов во главе с депутатом "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко создали одноименное с российским регионом депутатское объединение – "Кубань.
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