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      Выпуск новостей за 19:00: Отряд полиции в Золотом. Новое депутатское объединение

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 19:00 – визит Зеленского в Золотое имеет неожиданное продолжение. Активисты, которые там находятся, сдали все легальное оружие, а лагерь сопротивления разведению войск посетил отряд полиции. 13 нардепов во главе с депутатом "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко создали одноименное с российским регионом депутатское объединение – "Кубань.

      Также в выпуске:

      Скандал разгорелся в Киевский академии искусств, где с первого класса дети учатся на творческих специальностях.

      blog_ava
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      Теги: Ситуация в Золотом Выпуск новостей
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