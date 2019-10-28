Випуск новин за 19:00: Загін поліції у Золотому. Нове депутатське об'єднання

У випуску новин за 28 жовтня станом на 19:00 – візит Зеленського до Золотому має неочікуване продовження. Активісти, які там перебувають, здали всю легальну зброю, а до табору спротиву розведенню військ завітав загін поліції. 13 нардепів на чолі з депутатом "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком створили однойменне з російським регіоном міжфракційне депутатське об'єднання - "Кубань".

Також у випуску: Скандал розгорівся у Київський академії мистецтв, де з першого класу діти навчаються на творчих спеціальностях.