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      Выпуск новостей за 19:00: Отставка Гончарука. Сценарии нового коронавируса

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 19:00 – не утихают разговоры об отставке правительства Алексея Гончарука. Тот, в свою очередь, все опровергает. Коронавирус расширяет географию. COVID-19 уже зафиксировали в почти 70 странах. Как бы правительства государств не пытались остановить распространение вируса, все пока что бесполезно.

      Также в выпуске:

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      Теги: Алексей Гончарук Коронавирус Covid-19 Выпуск новостей
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