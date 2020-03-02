Выпуск новостей за 19:00: Отставка Гончарука. Сценарии нового коронавируса

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 19:00 – не утихают разговоры об отставке правительства Алексея Гончарука. Тот, в свою очередь, все опровергает. Коронавирус расширяет географию. COVID-19 уже зафиксировали в почти 70 странах. Как бы правительства государств не пытались остановить распространение вируса, все пока что бесполезно.

Также в выпуске: Новый Трудовой кодекс: что изменится.