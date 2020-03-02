Випуск новин за 19:00: Відставка Гончарука. Сценарії нового коронавірусу
У випуску новин за 2 березня станом на 19:00 – не вщухають розмови про відставку уряду Олексія Гончарука. Той, у своєю чергою, усе спростовує. Коронавірус розширює географію. COVID-19 уже зафіксували в майже 70 країнах. Як би уряди держав не намагалися зупинити поширення вірусу світом, усе поки що марно.
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