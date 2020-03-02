Випуск новин за 19:00: Відставка Гончарука. Сценарії нового коронавірусу

У випуску новин за 2 березня станом на 19:00 – не вщухають розмови про відставку уряду Олексія Гончарука. Той, у своєю чергою, усе спростовує. Коронавірус розширює географію. COVID-19 уже зафіксували в майже 70 країнах. Як би уряди держав не намагалися зупинити поширення вірусу світом, усе поки що марно.

Також у випуску: Новий Трудовий кодекс: що зміниться.