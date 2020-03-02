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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Випуск новин за 19:00: Відставка Гончарука. Сценарії нового коронавірусу

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 березня станом на 19:00 – не вщухають розмови про відставку уряду Олексія Гончарука. Той, у своєю чергою, усе спростовує. Коронавірус розширює географію. COVID-19 уже зафіксували в майже 70 країнах. Як би уряди держав не намагалися зупинити поширення вірусу світом, усе поки що марно.

      Також у випуску:

      Новий Трудовий кодекс: що зміниться.

       

      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
      сьогодні
      Теги: Олексій Гончарук Коронавірус Covid-19 Випуск новин
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