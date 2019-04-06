Выпуск новостей за 19:00: Отставка Гордеева. Задержание двух диверсантов

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 19:00 – председатель Херсонской областной администрации Андрей Гордеев написал заявление на увольнение. Такую информацию подтвердили в близком окружении чиновника. За последние два дня военнослужащие Вооруженных сил задержали двух диверсантов российско-оккупационных войск.

Также в выпуске: ЦИК проверяет данные в протоколах. Иностранные СМИ насмехаются над избирательными баталиями президентской гонки в Украине. Пограничники задержали контрабанду из оккупированных территорий. В Польше поезд влетел в скорую.

Источник: 24 канал