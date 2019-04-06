Выпуск новостей за 19:00: Отставка Гордеева. Задержание двух диверсантов
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 19:00 – председатель Херсонской областной администрации Андрей Гордеев написал заявление на увольнение. Такую информацию подтвердили в близком окружении чиновника. За последние два дня военнослужащие Вооруженных сил задержали двух диверсантов российско-оккупационных войск.
Также в выпуске:
ЦИК проверяет данные в протоколах.
Иностранные СМИ насмехаются над избирательными баталиями президентской гонки в Украине.
Пограничники задержали контрабанду из оккупированных территорий.
В Польше поезд влетел в скорую.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии