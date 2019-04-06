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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 19:00: Отставка Гордеева. Задержание двух диверсантов

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 19:00 – председатель Херсонской областной администрации Андрей Гордеев написал заявление на увольнение. Такую информацию подтвердили в близком окружении чиновника. За последние два дня военнослужащие Вооруженных сил задержали двух диверсантов российско-оккупационных войск.

      Также в выпуске:

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      В Польше поезд влетел в скорую.

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      Теги: Гордеев Андрей Анатольевич Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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