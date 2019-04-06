Випуск новин за 19:00: Відставка Гордєєва. Затримання двох диверсантів
У випуску новин за 6 квітня станом на 19:00 – голова Херсонської обласної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву на звільнення. Таку інформацію підтвердили у близькому оточенні чиновника. За останні два дні військовослужбовці Збройних сил затримали двох диверсантів російсько-окупаційних військ.
Також у випуску:
ЦВК перевіряє дані в протоколах.
Іноземні ЗМІ насміхаються над виборчими баталіями президентських перегонів в Україні.
Прикордонники затримали контрабанду з окупованих територій.
У Польщі потяг влетів у швидку.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі