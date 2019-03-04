Выпуск новостей за 19:00: Отстранение Гладковского. Информационная политика телеканалов

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 19:00 – Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского, его считают одним из участников скандального расследования о коррупции в "Укроборонпроме". С приближением президентских выборов украинские телеканалы перестали критиковать действующего президента Порошенко.

Также в выпуске: Конституционный Суд по представлению полусотни народных избранников на прошлой неделе отменил наказание коррупционеров за незаконное обогащение.