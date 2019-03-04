21:46
4 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Випуск новин за 19:00: Відсторонення Гладковського. Інформаційна політика телеканалів

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 березня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського, його вважають одним з учасників скандального розслідування про корупцію в "Укроборонпромі". З наближенням президентських виборів українські телеканали перестали критикувати чинного президента Порошенка.

      Також у випуску:

      Конституційний Суд за поданням півсотні народних обранців минулого тижня скасував покарання корупціонерам за незаконне збагачення.

      blog_ava
      Закон про державну мову: хто і де муситиме говорити українською
      сьогодні
      18228
      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі ЗМІ Випуск новин РНБО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      сьогодні , 21:31 Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      191
      Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      сьогодні , 21:30 Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      Олександра Дрік 36
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      сьогодні , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1368
      100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      сьогодні , 21:08 100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      Катерина Петренко 460
      Інформаційна війна Путіна проти Заходу
      сьогодні , 21:01 Інформаційна війна Путіна проти Заходу
      Борис Немировський 306
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук