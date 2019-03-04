Випуск новин за 19:00: Відсторонення Гладковського. Інформаційна політика телеканалів

У випуску новин за 4 березня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського, його вважають одним з учасників скандального розслідування про корупцію в "Укроборонпромі". З наближенням президентських виборів українські телеканали перестали критикувати чинного президента Порошенка.

Також у випуску: Конституційний Суд за поданням півсотні народних обранців минулого тижня скасував покарання корупціонерам за незаконне збагачення.