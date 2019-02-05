Выпуск новостей за 19:00: Отстранение Супрун. Предвыборные манипуляции
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 19:00 – депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение. В предвыборный период украинцами манипулируют различными способами: отвлекают внимание, подменяют понятия и просто вызывающе врут.
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Источник: 24 канал
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