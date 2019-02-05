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      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 19:00: Отстранение Супрун. Предвыборные манипуляции

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 19:00 – депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение. В предвыборный период украинцами манипулируют различными способами: отвлекают внимание, подменяют понятия и просто вызывающе врут.

      Также в выпуске:

      Генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука в государственной измене и сепаратизме.

      Посыпание солью дорог – опасно для окружающей среды, когда в Украине откажутся от такого метода.

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      Теги: Выпуск новостей Ульяна Супрун Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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