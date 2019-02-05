Випуск новин за 19:00: Відсторонення Супрун. Передвиборчі маніпуляції

У випуску новин за 5 лютого станом на 19:00 – депутат "Радикальної партії" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення. У передвиборчий період українцями маніпулюють у різні способи: відволікають увагу, підміняють поняття і просто зухвало брешуть.

Також у випуску: Генпрокуратура підозрює Віктора Медведчука у державній зраді та сепаратизмі. Посипання сіллю доріг – небезпечне для навколишнього середовища, коли в Україні відмовляться від такого методу.