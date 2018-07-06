Выпуск новостей за 19:00: Памятка для Трампа. Жалобы российских военных

Выпуск новостей за 19:00: Памятка для Трампа. Жалобы российских военныхВыпуск новостей 60 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 19:00 – Дональду Трампу, который уже через 10 дней увидится с Владимиром Путиным, подготовили памятку, чтобы он не забыл, в каком ключе общаться с президентом РФ: Путин – враг, Крым – это Украина. Раненые в Сирии российские военные жалуются, что они не получают от государства должной социальной помощи.
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Источник: 24 канал
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