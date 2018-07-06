Выпуск новостей за 19:00: Памятка для Трампа. Жалобы российских военных

В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 19:00 – Дональду Трампу, который уже через 10 дней увидится с Владимиром Путиным, подготовили памятку, чтобы он не забыл, в каком ключе общаться с президентом РФ: Путин – враг, Крым – это Украина. Раненые в Сирии российские военные жалуются, что они не получают от государства должной социальной помощи.

Также в выпуске: Взрыв на Ровненском полигоне. Первый магазин IKEA может открыться в Киеве к концу 2018 года. Почему украинцам стоит знать, кто такой Холодницкий и Сытник.