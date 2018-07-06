Випуск новин за 19:00: Пам'ятка для Трампа. Скарги російських військових

У випуску новин за 6 липня станом на 19:00 – Дональду Трампу, який вже за 10 днів побачиться з Володимиром Путіним підготували пам'ятку, аби він не забув, в якому ключі спілкуватися з президентом РФ: Путін – ворог, Крим – це Україна. Поранені у Сирії російські військові скаржаться, що вони не отримують від держави належної соціальної допомоги.

Також у випуску: Вибух на Рівненському полігоні. Перший магазин IKEA може відкритися в Києві до кінця 2018 року. Чому українцям варто знати, хто такий Холодницький та Ситник.