Выпуск новостей за 19:00: Парубий обвинил Зеленского. Новые люди на Банковой

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 19:00 – председатель Верховной Рады Андрей Парубий не удовлетворен первыми шагами на посту главы государства Владимира Зеленского. Президент Украины сделал несколько неожиданных назначений, теперь в АП будут работать – сценарист сериала "Слуга народа", исполнительный продюсер студии "Квартал 95" и адвокат Коломойского.

Также в выпуске: Досрочные парламентские выборы могут состояться в июле 2019 года. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что напишет заявление об отставке и будет просить, чтобы Верховная Рада его уволила.

Источник: 24 канал