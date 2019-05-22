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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Выпуск новостей за 19:00: Парубий обвинил Зеленского. Новые люди на Банковой

      Выпуск новостей 67 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 19:00 – председатель Верховной Рады Андрей Парубий не удовлетворен первыми шагами на посту главы государства Владимира Зеленского. Президент Украины сделал несколько неожиданных назначений, теперь в АП будут работать – сценарист сериала "Слуга народа", исполнительный продюсер студии "Квартал 95" и адвокат Коломойского.

      Также в выпуске:

      Досрочные парламентские выборы могут состояться в июле 2019 года.

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что напишет заявление об отставке и будет просить, чтобы Верховная Рада его уволила.

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      Теги: Владимир Зеленский Администрация Президента Андрей Парубий Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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