Выпуск новостей за 19:00: Парубий обвинил Зеленского. Новые люди на Банковой
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 19:00 – председатель Верховной Рады Андрей Парубий не удовлетворен первыми шагами на посту главы государства Владимира Зеленского. Президент Украины сделал несколько неожиданных назначений, теперь в АП будут работать – сценарист сериала "Слуга народа", исполнительный продюсер студии "Квартал 95" и адвокат Коломойского.
Также в выпуске:
Досрочные парламентские выборы могут состояться в июле 2019 года.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что напишет заявление об отставке и будет просить, чтобы Верховная Рада его уволила.
Источник: 24 канал
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