Випуск новин за 19:00: Парубій звинуватив Зеленського. Нові люди на Банковій
У випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – голова Верховної Ради Андрій Парубій не задоволений першими кроками на посаді глави держави Володимира Зеленського. Президент України зробив кілька неочікуваних призначень, тепер в АП працюватимуть – сценарист серіалу "Слуга Народу", виконавчий продюсер студії "Квартал 95" та адвокат Коломойського.
Також у випуску:
Дострокові парламентські вибори можуть відбутися у липні 2019 року.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що напише заяву про відставку і буде просити, щоб Верховна Рада його звільнила.
Джерело: 24 канал
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