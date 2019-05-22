Випуск новин за 19:00: Парубій звинуватив Зеленського. Нові люди на Банковій

У випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – голова Верховної Ради Андрій Парубій не задоволений першими кроками на посаді глави держави Володимира Зеленського. Президент України зробив кілька неочікуваних призначень, тепер в АП працюватимуть – сценарист серіалу "Слуга Народу", виконавчий продюсер студії "Квартал 95" та адвокат Коломойського.

Також у випуску: Дострокові парламентські вибори можуть відбутися у липні 2019 року. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що напише заяву про відставку і буде просити, щоб Верховна Рада його звільнила.

Джерело: 24 канал