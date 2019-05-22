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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 19:00: Парубій звинуватив Зеленського. Нові люди на Банковій

      Випуск новин 96 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – голова Верховної Ради Андрій Парубій не задоволений першими кроками на посаді глави держави Володимира Зеленського. Президент України зробив кілька неочікуваних призначень, тепер в АП працюватимуть – сценарист серіалу "Слуга Народу", виконавчий продюсер студії "Квартал 95" та адвокат Коломойського.

      Також у випуску:

      Дострокові парламентські вибори можуть відбутися у липні 2019 року.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що напише заяву про відставку і буде просити, щоб Верховна Рада його звільнила.

      blog_ava
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      Теги: Адміністрація Президента Володимир Зеленський Випуск новин Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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