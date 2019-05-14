Выпуск новостей за 19:00: Паспорта РФ на Донбассе. Созыв епископов Филаретом
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 19:00 – Россия таки начала раздавать жителям оккупированного ею Донбасса свои паспорта. Несколько дней назад почетный патриарх Филарет заявил, что хочет возобновить работу православной церкви Киевского патриархата, который сам же и распустил полгода назад. Сегодня Филарет даже созвал епископов на общение.
Также в выпуске:
В ВРУ зафиксировано минимум 7 постановлений, где говорится о разных датах инаугурации, но ни за один из документов еще не проголосовали, перенесли рассмотрение этого вопроса на четверг – 16 мая.
Источник: 24 канал
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