Випуск новин за 19:00: Паспорти РФ на Донбасі. Скликання єпископів Філаретом

У випуску новин за 14 травня станом на 19:00 – Росія таки почала роздавати мешканцям окупованого нею Донбасу свої паспорти. Кілька днів тому почесний патріарх Філарет заявив, що хоче відновити роботу православної церкви Київського патріархату, який сам же і розпустив півроку тому. Сьогодні Філарет навіть скликав єпископів на спілкування.

Також у випуску: У ВРУ зафіксовано щонайменше 7 постанов, де йдеться про різні дати інавгурації, але за жоден з документів ще не проголосували, перенесли розгляд цього питання на четвер – 16 травня.

Джерело: 24 канал