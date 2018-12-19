Выпуск новостей за 19:00: Переход черновицкой общины в ПЦУ. Реорганизация ГФС
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 19:00 – первая община в Черновцах перешла с УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины. Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу на два ведомства: Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Также в выпуске:
В четверг, 20 декабря, Рада рассмотрит вопрос о моратории на продажу сельскохозяйственных угодий.
Суд отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в удовлетворении иска против врача-кардиолога.
Митрополит Симеон оставил Московский патриархат.
Источник: 24 канал
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