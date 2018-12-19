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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Переход черновицкой общины в ПЦУ. Реорганизация ГФС

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 19:00 – первая община в Черновцах перешла с УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины. Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу на два ведомства: Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

      Также в выпуске:

      В четверг, 20 декабря, Рада рассмотрит вопрос о моратории на продажу сельскохозяйственных угодий.

      Суд отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в удовлетворении иска против врача-кардиолога.

      Митрополит Симеон оставил Московский патриархат.

      Теги: Выпуск новостей Единая поместная церковь Государственная фискальная служба Новости Черновцов
      Источник: 24 канал
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