Випуск новин за 19:00: Перехід чернівецької громади до ПЦУ. Реорганізація ДФС
У випуску новин за 19 грудня станом на 19:00 – перша громада у Чернівцях перейшла з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Кабмін вирішив розділити Державну фіскальну службу на два відомства: Державну податкову та Державну митну служби.
Також у випуску:
У четвер, 20 грудня, Рада розгляне питання щодо мораторію на продаж сільськогосподарських угідь.
Суд відмовив екс-очільнику ДФС Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога.
Митрополит Симеон залишив Московський патріархат.
Джерело: 24 канал
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