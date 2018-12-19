Випуск новин за 19:00: Перехід чернівецької громади до ПЦУ. Реорганізація ДФС

У випуску новин за 19 грудня станом на 19:00 – перша громада у Чернівцях перейшла з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Кабмін вирішив розділити Державну фіскальну службу на два відомства: Державну податкову та Державну митну служби.

Також у випуску: У четвер, 20 грудня, Рада розгляне питання щодо мораторію на продаж сільськогосподарських угідь. Суд відмовив екс-очільнику ДФС Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога. Митрополит Симеон залишив Московський патріархат.