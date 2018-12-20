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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Переименование УПЦ МП. Драка в Верховной Раде.

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 19:00 – Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. После голосования о переименовании произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.

      Также в выпуске:

      В день чекиста, который отмечается в России, экс-сотрудник Петербургского КГБ президент РФ Владимир Путин давал пресс-конференцию.

      Долги за газ: почему украинцы не должны платить дополнительные начисления за газ.

      Теги: Религия Выпуск новостей Верховная Рада УПЦ МП Законодательство
      Источник: 24 канал
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