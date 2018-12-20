Выпуск новостей за 19:00: Переименование УПЦ МП. Драка в Верховной Раде.
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 19:00 – Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. После голосования о переименовании произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.
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Источник: 24 канал
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