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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 19:00: Перейменування УПЦ МП. Бійка у Верховній Раді.

      Випуск новин 75 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 19:00 – Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Після голосування про перейменування сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції.

      Також у випуску:

      У день чекіста, який святкують в Росії, екс-співробітник Петербурзького КДБ президент РФ Володимир Путін давав прес-конференцію.

      Борги за газ: чому українці не мають сплачувати додаткові нарахування за газ. 

      Теги: УПЦ МП Законодавство Верховна Рада Релігія Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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