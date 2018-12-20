Випуск новин за 19:00: Перейменування УПЦ МП. Бійка у Верховній Раді.

У випуску новин за 20 грудня станом на 19:00 – Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Після голосування про перейменування сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції.

Також у випуску: У день чекіста, який святкують в Росії, екс-співробітник Петербурзького КДБ президент РФ Володимир Путін давав прес-конференцію. Борги за газ: чому українці не мають сплачувати додаткові нарахування за газ.