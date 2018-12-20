Випуск новин за 19:00: Перейменування УПЦ МП. Бійка у Верховній Раді.
У випуску новин за 20 грудня станом на 19:00 – Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Після голосування про перейменування сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції.
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Джерело: 24 канал
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