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      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Перенос даты Рождества. Кандидаты в президенты

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 19:00 – в Украине все чаще говорят о необходимости изменить дату празднования Рождества: не 7 января, а 25 декабря. Перейти на Григорианский календарь не против и митрополит Епифаний. Через неделю после официального старта в ЦИК зарегистрировались шестеро кандидатов, первым из которых стал Игорь Шевченко.

      Также в выпуске:

      Верующие восточного обряда отмечают Сочельник.

      Украине официально вручили Томос.

      Российские ресурсы призывают московских прихожан прийти защищать Свято-Преображенский собор в Виннице дословно от нацистов.

      Теги: Новогодние праздники Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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