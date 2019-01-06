Выпуск новостей за 19:00: Перенос даты Рождества. Кандидаты в президенты
В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 19:00 – в Украине все чаще говорят о необходимости изменить дату празднования Рождества: не 7 января, а 25 декабря. Перейти на Григорианский календарь не против и митрополит Епифаний. Через неделю после официального старта в ЦИК зарегистрировались шестеро кандидатов, первым из которых стал Игорь Шевченко.
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Источник: 24 канал
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