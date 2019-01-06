Випуск новин за 19:00: Перенесення дати Різдва. Кандидати в президенти

У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – в Україні все частіше говорять про необхідність змінити дату святкування Різдва: не 7 січня, а 25 грудня. Перейти на Григоріанський календар не проти і митрополит Епіфаній. За тиждень після офіційного старту до ЦВК прийшли шестеро кандидатів, першим з яких став Ігор Шевченко.

Також у випуску: Віряни східного обряду відзначають Святвечір. Україні офіційно вручили Томос. Російські ресурси закликають московських парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці, дослівно, від нацистів.