Випуск новин за 19:00: Перенесення дати Різдва. Кандидати в президенти
У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – в Україні все частіше говорять про необхідність змінити дату святкування Різдва: не 7 січня, а 25 грудня. Перейти на Григоріанський календар не проти і митрополит Епіфаній. За тиждень після офіційного старту до ЦВК прийшли шестеро кандидатів, першим з яких став Ігор Шевченко.
Також у випуску:
Віряни східного обряду відзначають Святвечір.
Україні офіційно вручили Томос.
Російські ресурси закликають московських парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці, дослівно, від нацистів.
Джерело: 24 канал
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