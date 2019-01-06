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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Випуск новин за 19:00: Перенесення дати Різдва. Кандидати в президенти

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – в Україні все частіше говорять про необхідність змінити дату святкування Різдва: не 7 січня, а 25 грудня. Перейти на Григоріанський календар не проти і митрополит Епіфаній. За тиждень після офіційного старту до ЦВК прийшли шестеро кандидатів, першим з яких став Ігор Шевченко.

      Також у випуску:

      Віряни східного обряду відзначають Святвечір.

      Україні офіційно вручили Томос.

      Російські ресурси закликають московських парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці, дослівно, від нацистів.

      Теги: Новорічні свята Випуск новин Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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