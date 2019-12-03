Выпуск новостей за 19:00: Перезагрузка ГБР. Новый Избирательный кодекс

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 19:00 – завтра народные депутаты должны проголосовать за изменения в закон о Государственном бюро расследований, необходимые для продолжения следствия по делам Майдана. Также Верховная Рада должна рассмотреть Избирательный кодекс Украины с предложениями президента Владимира Зеленского.

Также в выпуске: 1 декабря произошло покушение в центре Киева на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, которое привело к убийству его сына. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых.