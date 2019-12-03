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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Перезагрузка ГБР. Новый Избирательный кодекс

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 19:00 – завтра народные депутаты должны проголосовать за изменения в закон о Государственном бюро расследований, необходимые для продолжения следствия по делам Майдана. Также Верховная Рада должна рассмотреть Избирательный кодекс Украины с предложениями президента Владимира Зеленского.

      Также в выпуске:

      1 декабря произошло покушение в центре Киева на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, которое привело к убийству его сына. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых.

      В Украину идет непогода: где ждать сильный снег, гололед и шквалы ветра
      2 декабря
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      Теги: Государственное бюро расследований Верховная Рада Выпуск новостей
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