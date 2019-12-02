Випуск новин за 19:00: Перезапуск ДБР. Новий Виборчий кодекс

У випуску новин за 2 грудня станом на 19:00 – завтра народні депутати повинні проголосувати за зміни до закону про Державне бюро розслідувань, необхідні для продовження слідства у справах Майдану. Також Верховна Рада повинна розглянути Виборчий кодекс України з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Також у випуску: 1 грудня стався замах у центрі Києва на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва, який призвів до вбивства його сина. Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних.