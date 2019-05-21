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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Выпуск новостей за 19:00: Первые рабочие дни Зеленского. Изменения в избирательной системе

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями и лидерами депутатских фракций в Администрации Президента. Зеленский предлагает снизить проходной барьер в Раду на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).

      Также в выпуске:

      Правительство обжаловало отмену национализации "Приватбанка".

      Планы команды Зеленского по сотрудничеству с украинским бизнесом.

      blog_ava
      Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
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      Теги: Владимир Зеленский Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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