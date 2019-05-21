Выпуск новостей за 19:00: Первые рабочие дни Зеленского. Изменения в избирательной системе
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями и лидерами депутатских фракций в Администрации Президента. Зеленский предлагает снизить проходной барьер в Раду на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).
Также в выпуске:
Правительство обжаловало отмену национализации "Приватбанка".
Планы команды Зеленского по сотрудничеству с украинским бизнесом.
Источник: 24 канал
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