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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Випуск новин за 19:00: Перші робочі дні Зеленського. Зміни у виборчій системі

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 19:00 – Володимир Зеленський зустрівся з головою Верховної Ради Андрій Парубій, його заступниками та лідерами депутатських фракцій в Адміністрації Президента. Зеленський пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).

      Також у випуску:

      Уряд оскаржив скасування націоналізації "Приватбанку".

      Плани команди Зеленського щодо співпраці з українським бізнесом.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Законодавство Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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