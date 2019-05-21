Випуск новин за 19:00: Перші робочі дні Зеленського. Зміни у виборчій системі
У випуску новин за 21 травня станом на 19:00 – Володимир Зеленський зустрівся з головою Верховної Ради Андрій Парубій, його заступниками та лідерами депутатських фракцій в Адміністрації Президента. Зеленський пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).
Також у випуску:
Уряд оскаржив скасування націоналізації "Приватбанку".
Плани команди Зеленського щодо співпраці з українським бізнесом.
Джерело: 24 канал
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