Выпуск новостей за 19:00: Первый месяц работы Рады. Украинский скандал в США
В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 19:00 – новая Верховная Рада за почти месяц работы может похвастаться длинным списком выполненных дел. Однако, не обошлось и без нарушений регламента. В США разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, касающегося разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине.
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Источник: 24 канал
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