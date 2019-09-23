Выпуск новостей за 19:00: Первый месяц работы Рады. Украинский скандал в США

В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 19:00 – новая Верховная Рада за почти месяц работы может похвастаться длинным списком выполненных дел. Однако, не обошлось и без нарушений регламента. В США разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, касающегося разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине.

Также в выпуске: 90% жилых домов, школ, детских садов и больниц Киева готовы к началу отопительного сезона.

Источник: 24 канал