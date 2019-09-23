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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 19:00: Первый месяц работы Рады. Украинский скандал в США

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 19:00 – новая Верховная Рада за почти месяц работы может похвастаться длинным списком выполненных дел. Однако, не обошлось и без нарушений регламента. В США разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, касающегося разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине.

      Также в выпуске:

      90% жилых домов, школ, детских садов и больниц Киева готовы к началу отопительного сезона.

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      Теги: Новости США Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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