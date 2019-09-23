Випуск новин за 19:00: Перший місяць роботи Ради. Український скандал у США

У випуску новин за 23 вересня станом на 19:00 – нова Верховна Рада за майже місяць праці може похвалитися довгим списком виконаних справ. Однак, не обійшлося і без порушень регламенту. У США вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну.

Також у випуску: 90% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень Києва готові до початку опалювального сезону.

Джерело: 24 канал