Випуск новин за 19:00: Перший місяць роботи Ради. Український скандал у США
У випуску новин за 23 вересня станом на 19:00 – нова Верховна Рада за майже місяць праці може похвалитися довгим списком виконаних справ. Однак, не обійшлося і без порушень регламенту. У США вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну.
Також у випуску:
90% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень Києва готові до початку опалювального сезону.
Джерело: 24 канал
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