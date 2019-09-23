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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 19:00: Перший місяць роботи Ради. Український скандал у США

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 вересня станом на 19:00 – нова Верховна Рада за майже місяць праці може похвалитися довгим списком виконаних справ. Однак, не обійшлося і без порушень регламенту. У США вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну.

      Також у випуску:

      90% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень Києва готові до початку опалювального сезону.

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      Теги: Новини США Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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