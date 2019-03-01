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      Выпуск новостей за 19:00: Пиар политиков в сети. "Северный поток-2"

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 19:00 - Украинские политики активно пользуются услугами ботов, чтобы влиять на общественное мнение в сети. Мини-армию ботов имеют пресс-службы почти во всех 44 кандидатов в президенты. Россияне проложили уже половину "Северного потока-2". Прогнозы для Украины неутешительны: из-за потери платы за транзит газа страна испытывает миллиардные убытки.

      Также в выпуске:

      1 марта исполняется 13 лет со дня создания 24 канала.

      Единый кандидат от демократической оппозиции: Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Гриценко.

       

       

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      Теги: Новости политики Северный поток-2 Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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