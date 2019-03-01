Выпуск новостей за 19:00: Пиар политиков в сети. "Северный поток-2"

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 19:00 - Украинские политики активно пользуются услугами ботов, чтобы влиять на общественное мнение в сети. Мини-армию ботов имеют пресс-службы почти во всех 44 кандидатов в президенты. Россияне проложили уже половину "Северного потока-2". Прогнозы для Украины неутешительны: из-за потери платы за транзит газа страна испытывает миллиардные убытки.

Также в выпуске: 1 марта исполняется 13 лет со дня создания 24 канала. Единый кандидат от демократической оппозиции: Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Гриценко.