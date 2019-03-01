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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 19:00: Піар політиків у мережі. "Північний потік-2"

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 березня станом на 19:00 – українські політики активно користуються послугами ботів, щоб впливати на суспільну думку у мережі. Міні-армію ботів мають прес-служби майже у всіх 44 кандидатів в президенти. Росіяни проклали вже половину "Північного потоку-2". Прогнози для України невтішні: через втрату платні за транзит російського газу країна зазнає мільярдних збитків.

      Також у випуску:

      1 березня виповнюється 13 років від дня створення 24 каналу.

      Єдиний кандидат від демократичної опозиції: Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Гриценка.

       

       

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      Теги: Новини політики Північний потік-2 Випуск новин Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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