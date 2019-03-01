Випуск новин за 19:00: Піар політиків у мережі. "Північний потік-2"
У випуску новин за 1 березня станом на 19:00 – українські політики активно користуються послугами ботів, щоб впливати на суспільну думку у мережі. Міні-армію ботів мають прес-служби майже у всіх 44 кандидатів в президенти. Росіяни проклали вже половину "Північного потоку-2". Прогнози для України невтішні: через втрату платні за транзит російського газу країна зазнає мільярдних збитків.
Також у випуску:
1 березня виповнюється 13 років від дня створення 24 каналу.
Єдиний кандидат від демократичної опозиції: Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Гриценка.
Джерело: 24 канал
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