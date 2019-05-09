Выпуск новостей за 19:00: Пикет под офисом "Интера". Ситуация на передовой

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 19:00 – в Киеве активисты пришли под офис телеканала "Интер" и требовали прекратить распространение российской пропаганды. Принесли с собой плакаты "Выключи российское", потому что канал сегодня покажет концерт "Победа". Огонь на фронте не стихает. Боевики четыре раза обстреляли позиции наших войск. Сегодня, к счастью, обошлось без потерь.

Также в выпуске: Во Львове представители ультраправых организаций забросали яйцами военный мемориал. В Украине отмечают 74 годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Пять лет назад террористы предприняли попытку захватить Мариуполь: штурмовали и поджигали здания, подстрекали местных жителей. С начала января 2019 года в Украине начал действовать закон о буллинге: уже есть родители, наказанные за то, что их дети травили других.

Источник: 24 канал