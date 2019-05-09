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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 19:00: Пикет под офисом "Интера". Ситуация на передовой

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 19:00 – в Киеве активисты пришли под офис телеканала "Интер" и требовали прекратить распространение российской пропаганды. Принесли с собой плакаты "Выключи российское", потому что канал сегодня покажет концерт "Победа". Огонь на фронте не стихает. Боевики четыре раза обстреляли позиции наших войск. Сегодня, к счастью, обошлось без потерь.

      Также в выпуске:

      Во Львове представители ультраправых организаций забросали яйцами военный мемориал.

      В Украине отмечают 74 годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

      Пять лет назад террористы предприняли попытку захватить Мариуполь: штурмовали и поджигали здания, подстрекали местных жителей.

      С начала января 2019 года в Украине начал действовать закон о буллинге: уже есть родители, наказанные за то, что их дети травили других.

      blog_ava
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      Теги: Скандал с Интером Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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