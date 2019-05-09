Випуск новин за 19:00: Пікет під офісом "Інтеру". Ситуація на передовій
У випуску новин за 9 травня станом на 19:00 – у Києві активісти прийшли під офіс телеканалу "Інтер" й вимагали припинити поширення російської пропаганди. Принесли з собою плакати "Вимкни російське", тому що канал сьогодні транслюватиме концерт "Победа". Вогонь на фронті не стихає. Бойовики чотири рази обстріляли позиції наших військ. Сьогодні, на щастя, обійшлося без втрат.
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