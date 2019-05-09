Випуск новин за 19:00: Пікет під офісом "Інтеру". Ситуація на передовій

У випуску новин за 9 травня станом на 19:00 – у Києві активісти прийшли під офіс телеканалу "Інтер" й вимагали припинити поширення російської пропаганди. Принесли з собою плакати "Вимкни російське", тому що канал сьогодні транслюватиме концерт "Победа". Вогонь на фронті не стихає. Бойовики чотири рази обстріляли позиції наших військ. Сьогодні, на щастя, обійшлося без втрат.

Також у випуску: У Львові представники ультраправих організацій закидали яйцями військовий меморіал. В Україні відзначають 74 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. П'ять років тому терористи здійснили спробу захопити Маріуполь: штурмували й підпалювали будівлі, підбурювали місцевих жителів. З початку січня 2019 року в Україні почав діяти закон про булінг: вже є батьки, покарані за те, що їхні діти цькували інших.

Джерело: 24 канал