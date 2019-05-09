19:58
9 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, сьогодні
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, 8 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Випуск новин за 19:00: Пікет під офісом "Інтеру". Ситуація на передовій

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 травня станом на 19:00 – у Києві активісти прийшли під офіс телеканалу "Інтер" й вимагали припинити поширення російської пропаганди. Принесли з собою плакати "Вимкни російське", тому що канал сьогодні транслюватиме концерт "Победа". Вогонь на фронті не стихає. Бойовики чотири рази обстріляли позиції наших військ. Сьогодні, на щастя, обійшлося без втрат.

      Також у випуску: 

      У Львові представники ультраправих організацій закидали яйцями військовий меморіал.

      В Україні відзначають 74 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

      П'ять років тому терористи здійснили спробу захопити Маріуполь: штурмували й підпалювали будівлі, підбурювали місцевих жителів.

      З початку січня 2019 року в Україні почав діяти закон про булінг: вже є батьки, покарані за те, що їхні діти цькували інших.

      blog_ava
      "Безсмертний полк" завершив проросійський марш у Києві: затримані та словесні перепалки
      сьогодні
      6967
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Скандал з Інтером
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Безсмертний полк" у Києві: атмосфера акції у кількох цитатах
      сьогодні , 19:50 "Безсмертний полк" у Києві: атмосфера акції у кількох цитатах
      Євгенія Мазур 452
      На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      сьогодні , 18:00 На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      Дмитро Гнап 802
      Як проходить 9 травня в Україні: головні інциденти
      сьогодні , 17:30 Як проходить 9 травня в Україні: головні інциденти
      2872
      Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      сьогодні , 17:00 Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      Віталій Шабунін 443
      "Безсмертний полк" в Україні: як локалізувати небезпечну для держави акцію
      сьогодні , 15:30 "Безсмертний полк" в Україні: як локалізувати небезпечну для держави акцію
      Інна Жолобович 2448
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук