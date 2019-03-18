Выпуск новостей за 19:00: Пятая годовщина оккупации Крыма. Книга об украинских президентах
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 19:00 – в Крыму отмечают пятую годовщину так называемого "воссоединения с Россией", которое весь мир признал аннексией. Владимир Горбулин написал книгу об украинских президентах, где указал, что мешало каждому построить Украину.
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Источник: 24 канал
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