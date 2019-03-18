Випуск новин за 19:00: П'ята річниця окупації Криму. Книжка про українських президентів
У випуску новин за 18 березня станом на 19:00 – у Криму відзначають п'яту річницю так званого "возз'єднання з Росією", яке увесь світ визнав анексією. Володимир Горбулін написав книжку про українських президентів, де вказав, що заважало кожному розбудувати Україну.
Також у випуску:
Аварійний Шулявський міст закрили на ремонт у Києві.
Букмекерські рейтинги кандидатів у президенти.
Джерело: 24 канал
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