Випуск новин за 19:00: П'ята річниця окупації Криму. Книжка про українських президентів

У випуску новин за 18 березня станом на 19:00 – у Криму відзначають п'яту річницю так званого "возз'єднання з Росією", яке увесь світ визнав анексією. Володимир Горбулін написав книжку про українських президентів, де вказав, що заважало кожному розбудувати Україну.

Також у випуску: Аварійний Шулявський міст закрили на ремонт у Києві. Букмекерські рейтинги кандидатів у президенти.