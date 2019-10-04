Выпуск новостей за 19:00: Планы "Слуги народа" по ФЛП. Взятка известного трансплантолога
В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 19:00 – партия "Слуга народа" решила крупному и среднему бизнесу запретить пользоваться системой ФЛП для уменьшения налогов. Их заставят показывать реальные доходы и платить налоги в полном объеме. Меру пресечения избрали подозреваемому во взяточничестве врачу. Правоохранители на горячем поймали одного из самых известных трансплантологов – Котенко
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Источник: 24 канал
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