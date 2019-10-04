Випуск новин за 19:00: Плани "Слуги народу" щодо ФОПів. Хабар відомого трансплантолога

У випуску новин за 4 жовтня станом на 19:00 – партія "Слуга народу" вирішила великому і середньому бізнесу заборонити користуватися системою ФОПів для зменшення податків. Їх змусять показувати реальні доходи та сплачувати податки в повному обсязі. Запобіжний захід обрали підозрюваному в хабарництві лікарю. Правоохоронці на гарячому зловили одного з найвідоміших трансплантологів – Олега Котенка.

Також у випуску: Верховна Рада призначила новий склад ЦВК.

Джерело: 24 канал