Выпуск новостей за 19:00: Платный проезд для грузовиков. Освобожденные пленники о Цемахе

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 18:00 – на украинских дорогах внедряют интеллектуальную транспортную систему, которая предусматривает автоматическое взвешивание грузовиков в движении и платный проезд для грузовиков. Во время совместной пресс-конференции в Киеве Александр Кольченко и Олег Сенцов отметили, что впервые услышали фамилию Владимира Цемаха только в самолете.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Кстати, проголосовали в один день и за основу и в целом, что является в определенной степени нарушением регламента.

Источник: 24 канал