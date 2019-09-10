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      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
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      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 19:00: Платний проїзд для вантажівок. Звільнені бранці розповіли про Цемаха

      Випуск новин 90 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 вересня станом на 18:00 – на українських дорогах впроваджують інтелектуальну транспортну систему, яка передбачає автоматичне зважування багатоваговиків у русі та платний проїзд для вантажівок. Під час спільної пресконференції у Києві Олександр Кольченко і Олег Сенцов зауважили, що вперше почули прізвище Володимира Цемаха лише у літаку.

      Також у випуску:

      Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. До речі, проголосували в один день і за основу, і в цілому, що є певною мірою порушенням регламенту.

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      Теги: Випуск новин Олег Сенцов Транспорт Укравтодор Володимир Цемах
      Джерело: 24 канал
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